Caso Mbappè: il francese vince la causa contro il PSG

Secondo quanto riporta RMC Sport Kylian Mbappè ha vinto la causa contro il PSG e riceverà un risarcimento dal club francese

Con la sentenza di oggi, 17 dicembre, dovrebbe concludersi il caso Mbappè. Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, la stella francese ha vinto la causa contro il PSG.

I giudici del consiglio dei Prud’hommes hanno deciso di condannare il club francese a pagare circa 61 milioni di euro al classe 1998.

In totale, infatti, il PSG deve pagare 55 milioni di euro più le ferie pagate. Il contenzioso si era aperto dopo la partenza di Mbappè da Parigi direzione Real Madrid nell’estate 2024.

Quando si era aperto il contenzioso il club parigino aveva chiesto al classe 1998 440 milioni di euro mentre il calciatore del Real Madrid aveva chiesto 263 milioni di euro al suo ex club.