Primo gol in Germania per l’ex Juve Mbangula

Prima gioia in Bundesliga per Samuel Mbangula, che alla sua quarta partita ufficiale col Werder Brema è andato in gol per la prima volta con la nuova maglia.

L’esterno classe 2004 si è trasferito in Germania in estate dalla Juventus, dopo aver già dato dimostrazione del suo talento in bianconero.

E gli è bastato poco per trovare il primo gol, aprendo le marcature dopo 15 minuti nella sfida vinta per 4-0 contro il Borussia Monchengladbach.

Non solo, perché anche il gol del 2-0 è passato dai suoi piedi, da cui è partito l’assist per la rete di Stage.

La partita di Mbangula

Un gol, un assist e una vittoria per 4-0. Non poteva andare meglio il pomeriggio di Samuel Mbangula, per cui è stata la giornata delle prime volte. Infatti, contro il Borussia Monchengladbach ha trovato sia il primo gol che la prima vittoria in campionato col Werder Brema.

In più, il primo gol è anche arrivato con un tiro da incorniciare, con un bel destro potente arrivato partendo dalla fascia destra e accentrandosi per il tiro. Il pallone ha toccato la traversa prima di insaccarsi in rete.