Napoli, si ferma anche Mazzocchi: l’entità dell’infortunio

Altre brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte: anche Pasquale Mazzocchi si è fermato per infortunio

Napoli in piena emergenza in vista della sfida contro il Como. In attesa di capire se Leonardo Spinazzola potrebbe tornare a disposizione, gli azzurri hanno perso Pasquale Mazzocchi.

L’ex Salernitana, che ha giocato largo a sinistra contro la Lazio vista l’emergenza, ha riportato un affaticamento muscolare.

Un problema per Antonio Conte, che deve fare i conti con una rosa decimata a causa degli infortuni, e che è atteso da due sfide delicate: dopo la trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, ci sarà la sfida scudetto al Maradona contro l’Inter (I calendari di Napoli e Inter a confronto).

Nella mattinata di venerdì 21 febbraio, Pasquale Mazzocchi si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Pasquale Mazzocchi si è fermato per infortunio. Il classe 1995 si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Il laterale del Napoli ha iniziato l'iter riabilitativo ma i tempi di recupero sono da definire.

L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali della società azzurra. Ecco il comunicato: “Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo”.