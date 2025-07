Cagliari, iniziate le visite mediche di Mazzitelli a Villa Stuart | FOTO e VIDEO

Iniziate le visite mediche di Luca Mazzitelli col Cagliari

Sono in corso le visite mediche di Luca Mazzitelli come nuovo giocatore del Cagliari.

Nella mattinata di oggi – 29 luglio – il centrocampista ex Como e Frosinone si è recato presso il centro medico di Villa Stuart a Roma per sostenere le visite per la sua nuova avventura in rossoblù.

Un arrivo di esperienza e sostanza per Fabio Pisacane, che si è assicurato così un innesto importante per il suo centrocampo.

Di seguito, le immagini del calciatore al suo arrivo a Villa Stuart.

