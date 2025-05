Mazzarri-Esteghlal, contatti in corso: sul tavolo un contratto di un anno

L’ex allenatore del Napoli è in trattativa con il club iraniano

Tanta voglia di tornare ad allenare per Walter Mazzarri, la cui ultima esperienza risale al 2024, quando sedeva sulla panchina del Napoli.

Da quel momento in poi c’è stata qualche voce riguardante altri club, ma non si è mai fatto nulla.

Adesso, per l’allenatore classe ’61 potrebbe essere il momento di tornare in panchina: l’ex Napoli e Torino è infatti in trattativa con l’Esteghlal, squadra iraniana.

Sul tavolo un contratto da un anno, con l’obiettivo di lottare per il titolo.

Le ultime

Come detto, l’allenatore toscano potrebbe presto ripartire con una nuova avventura: è in corso una trattativa con l’Esteghlal sulla base di un anno, e i colloqui sono a buon punto.

L’obiettivo del club è quello di lottare per il titolo dopo aver ottenuto risultati inferiori alle aspettative, e Mazzarri è stato identificato come il profilo giusto per riuscirci. Adesso, si attendono novità.