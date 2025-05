Le indicazioni per l’acquisto dei biglietti per vedere la finale di Champions League tra Inter e PSG sul maxi schermo di San Siro

Era già successo in occasione della finale – poi persa – contro il Manchester City a Istanbul nella stagione 2022/2023. Adesso accadrà di nuovo.

San Siro aprirà le porte ai suoi tifosi nella serata di sabato 31 maggio 2025, quando l’Inter giocherà la finale di Champions League 2024/2025 contro il PSG a Monaco di Baviera. Come due anni fa, la società nerazzurra ha deciso di installare un maxi-schermo nello stadio per permettere ai tifosi di seguire “da casa” la sfida tra i ragazzi di Inzaghi e la formazione di Luis Enrique.

L’Inter ha pubblicato una nota con tutte le informazioni riguardanti la serata a San Siro del prossimo 31 maggio. I cancelli dello stadio si apriranno alle ore 19:00, la finale inizierà due ore dopo, alle 21:00.

Di seguito la nota del club con le modalità d’acquisto, gli orari e non solo.

Maxi-schermo a San Siro: le informazioni utili

Ecco il comunicato dell’Inter sulla serata di sabato 31 maggio organizzata per i tifosi nerazzurri a San Siro in vista della finale di Champions League:

“La finale della UEFA Champions League 2024/25 è sempre più vicina: sabato 31 maggio l’Inter scenderà in campo per l’ultimo atto della massima competizione europea sfidando il PSG alla Munich Football Arena di Monaco.

I tifosi nerazzurri avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19:00, quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e… attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21:00. I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio a partire da 10 euro su vivaticket.com

La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxi-schermo a San Siro prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail.

I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore. Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità. Importante: al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara“.

Quanto guadagna chi vince la Champions?

Inter e Paris Saint-Germain si sfideranno il prossimo 31 maggio 2025 per la finale della Champions League. Ma quanto si guadagna grazie alla vittoria della coppa? Il solo successo frutta alla squadra campione 6.5 milioni di euro. La cifra guadagnata in totale, però, è ben più alta.

Sommando i premi per la partecipazione e per tutti i passaggi del turno, alla vincitrice vanno più di 82 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi vale 11 milioni di euro, quella ai quarti 12,5 e quella alla semifinale 15. Il passaggio in finale frutta poi 18,5 milioni. A questi vanno sommati i bonus per vittorie, pareggi e classifica nella fase a gironi, oltre all’incasso per il “value” che racchiude market pool e ranking storico dei club.