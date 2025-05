Champions League, dove guardare la finale sui maxischermi a Monaco?

Dove guardare la finale di Champions League sui maxischermi a Monaco? Tutti i punti

Inizia finalmente il conto alla rovescia per la finalissima di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter.

I 75mila posti della Munich Football Arena vanno verso il tutto esaurito, e Monaco si prepara a essere teatro di una finale che si prospetta caldissima già prima della vigilia.

Non tutti i tifosi però sono riusciti a recuperare – anche all’ultimo – un biglietto per entrare allo stadio, ma potranno comunque sostenere la loro squadra del cuore a distanza grazie ai diversi maxischermi presenti in giro nella città di Monaco. Migliaia sono infatti i tifosi venuti sia dall’Italia che dalla Francia per sostenere Inter e PSG.

Di seguito, tutte le informazioni al riguardo su dove seguire da Monaco la finale di Champions.

Champions League, dove seguire la finale: i maxischermi in giro per Monaco

Il più grande dei maxiscxhermi si trova al lago olimpico nel Parco Olimpico. E ce n’è un altro a Königsplatz, luogo d’incontro dei tifosi del PSG.

Oltre a questo ci sono alcuni bar dove i tifosi senza biglietto possono guardare la partita:

• 35 Millimiter, Bayerstrasse 3 bis 5;

• Champions Bar, presso l’Hotel Marriott, Schwabing;

• Tegernseer Tal – Bräuhaus, Tal;

• Paulaner Nockherberg;

• Treffpunkt Sportbar, Schleißheimerstraße;

• Kennedy’s Bar & Restaurant, Sendlinger Tor;

• Ned Kelly’s Australian Bar, Frauenplatz;

• Bamboleo, Tegernseer Landstraße;

• Stadio sulla Schleißheimerstraße.