Economista e terzino alla Theo: Maxim De Cuyper, il nuovo gioiello del Brighton

Maxim De Cuyper (IMAGO)

Tecnica, velocità e..business. Alla scoperta di Maxim De Cuyper, nuovo terzino del Brighton.

Maxim De Cuyper, classe 2000 cresciuto nelle stradine di Knokke-Heist nelle Fiandre Occidentali. Proveniente da una famiglia molto legata allo sport con sua sorella che ha praticato atletica a livello giovanile e il padre ex allenatore dilettante in una squadra del suo paese d’origine. Appassionato di economia e management sportivo, si sta “esercitando” ai videogame calcistici immergendosi nella modalità carriera dove si scovano calciatori e vengono acquistati per incrementare il valore del proprio club.

Da sempre il Club Brugge è una fucina di talenti grazie anche al suo meraviglioso settore giovanile dove è nato e cresciuto proprio De Cuyper. Il club collabora con le Top Sport Schools e gli scout regionali per individuare talenti dagli U12 fino agli U17. Ogni giovane segue piani individuali: analisi dati, monitoraggio GPS e video analisi per mappare lo sviluppo fisico e tattico. Poi la predilezione di esercizi strutturati per tattica, tecnica e posizionamento: meno “allenamenti dell’allenatore”, più situazioni di gioco riadattate al modello del club.

La politica è questa, e il sostituto di De Cuyper è già in casa. Si tratta di Bjorn Meijer, terzino olandese classe 2003 cresciuto nel vivaio del Groningen e prelevato dal Brugge nel 2022. Sono due profili interessanti ma allo stesso tempo diversi tra loro: Meijer è ideale per una difesa più solida e fisica, utile in sistemi a tre dove può anche fungere da braccetto sinistro o da terzino bloccato. De Cuyper, invece, è più adatto a squadre con terzini a tutta fascia dove servono spinta, inserimenti e capacità di attaccare lo spazio. Sentiremo presto parlare anche di Meijer.

Il Brighton, dunque, si è assicurato De Cuyper. Non una novità se i “Seagulls” riescono spesso ad anticipare anche i top club, perché negli ultimi anni è uno dei più ammirati al mondo per la sua strategia di mercato. I suoi acquisti non sono casuali: sono il risultato di un sistema di scouting, analisi dati e sviluppo giovani all’avanguardia. Vengono monitorati campionati minori e giovanili in posti come Scandinavia, Belgio, Sud America. Ma anche Championship inglese e Africa. Ad esempio, Moisés Caicedo è stato scoperto in Ecuador così come Julio Enciso preso a 18 anni dal Paraguay.

Tecnica e vizio vizio del gol: numeri alla Theo per De Cuyper

Maxim De Cuyper è un giovane di grande prospettiva. Fisico, tecnico, tatticamente flessibile e già con esperienza internazionale. Se cercate un terzino sinistro moderno, abile sia in fase difensiva che offensiva, è il profilo ideale. Sovrapposizioni, cross, dribbling e visione di gioco. Basti pensare che nel corso della sua carriera è stato utilizzato anche come esterno di centrocampo o addirittura trequartista dall’allenatore Philippe Clément che lo ha impiegato sulla linea dei centrocampisti sfruttandone le sue qualità offensive.

Si adatta perfettamente a diversi sistemi di gioco, in particolare 4-3-3, 3-5-2 e 4-2-3-1. È capace di leggere bene le situazioni, sia in fase di costruzione che di copertura. Può scalare rapidamente in transizione difensiva o inserirsi in profondità in fase offensiva. Dotato di ottimo piede sinistro, sa crossare con precisione ed è abile negli inserimenti senza palla. Ha segnato 15 gol e fornito 11 assist in due stagioni al Westerlo, numeri da centrocampista più che da terzino. Migliorato in marcatura e tempi di anticipo. Una sorta di Theo Hernandez belga. È stato capitano del Westerlo già a 22 anni, dimostrando leadership e affidabilità. Il Brighton ha battuto la concorrenza dei top club europei assicurandosi un profilo che può fare la soluzione.

Cosa può dare al Brighton di Fabian Hürzeler?

Fabian Hürzeler predilige moduli flessibili (spesso 4‑3‑3 o 4‑2‑3‑1) in cui i terzini diventano veri e propri esterni aggiunti, invertendosi in fase di possesso e spingendo per creare spazi. De Cuyper, già impiegato sia come terzino che come esterno offensivo, incarna perfettamente questo profilo: sa difendere, spinge sulla fascia e sa inserirsi in area per poi combinare con la trequarti.

Hürzeler, inoltre, dà grande importanza al costruzione dal basso in cui esterni e centrocampisti ruotano per creare linee di passaggio. De Cuyper ha tutte le caratteristiche per diventare un tassello ideale nel Brighton di Hurzeler. Un terzino moderno, funzionale sia alla costruzione che alla fase offensiva capace di inserirsi. Un affare a tutti gli effetti considerando il fatto che sul belga c’erano numerosi club europei pronti ad acquistarlo. Il suo connazionale Leandro Trossard ha già lasciato il segno a Brighton. Toccherà a De Cuyper, adesso, lasciare il segno.

A cura di Gerardo Guariglia