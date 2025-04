La società guidata da Maxi Lopez acquista una grossa percentuale dell’FC Paradiso

Lasciatosi alle spalle il calcio giocato dopo il ritiro alla Sambenedettese nel 2021, Maxi Lopez sta vivendo nuove esperienza anche in ambito imprenditoriale.

È notizia di oggi, 14 aprile 2025, il fatto che la sua società di investimento Maxco Capital, che ha sede nel Regno Unito, abbia concluso la trattativa per il passaggio delle quote di una squadra.

Più precisamente, si tratta del 40% dell’FC Paradiso, società calcistica con sede nel Comune di Paradiso, nel Canton Ticino in Svizzera, che si trova in prima Lega Classic (l’equivalente della nostra Serie D). Tra le altre cose, proprio al Paradiso gioca attualmente Ezequiel Schelotto, ex Inter e compagno di Maxi Lopez ai tempi del Catania.

Investimenti mirati al settore giovanile, iniziative commerciali e di marketing, promozione della crescita societaria e non solo. Questi alcuni degli obiettivi posti da Maxi Lopez e dalla sua società.

Maxi Lopez-Paradiso: il comunicato

Di seguito riportiamo il comunicato della società svizzera.

“FC Paradiso ha il piacere di comunicare che in data 14.04.2025 il presidente del club Antonio Caggiano è Maxco Capital, società di investimento con sede nel Regno Unito guidata dall’ex Calciatore professionista Maximiliano gaston López, hanno ufficialmente concluso la trattativa per il passaggio del 40% di FC Paradiso SA a Maxco Capital“.

“Questa partnership strategica segna l’inizio di un nuovo e ambizioso capitolo del FC Paradiso. Con radici solide nel panorama calcistico svizzero, il Club è ora pronto a beneficiare di investimenti mirati in programmi di sviluppo giovanile, iniziative commerciali e di marketing e nella gestione tecnica del Club“.

“Questi sforzi mirano a rafforzare le fondamenta del Club e a promuovere la crescita societaria definita “Sogno Paradiso”, il quale ci proietterà verso nuovi ambiziosi traguardi“.