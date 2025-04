FC Paradiso, inizia l’era di Maxi Lopez: “Non ci poniamo limiti”

La presentazione di Maxi Lopez come nuovo comproprietario del club svizzero

È ufficialmente iniziata la nuova avventura di Maxi Lopez, ex attaccante stato a lungo in Italia.

Come vi avevamo già raccontato, l’argentino, con la sua società d’investimento Maxco Capital, è diventato proprietario del 40% delle quote dell’FC Paradiso, squadra del Canton Ticino che gioca in terza divisione svizzera.

Nella giornata di ieri, venerdì 18 aprile, Maxi Lopez si è presentato alla squadra e alla stampa locale nelle sue nuove vesti di comproprietario.

In conferenza stampa è intervenuto anche un altro argentino vecchia conoscenza del calcio italiano come Ezequiel Schelotto, che ora gioca proprio nel Paradiso da capitano.

Maxi Lopez: “Il calcio in Svizzera sta cambiando, vogliamo approfittarne”

Maxi Lopez ha parlato dei suoi obiettivi e delle motivazioni che lo hanno spinto a fare questo investimento: “L’ho capito subito che era qualcosa di importante e ambizioso e che c’era un bel margine di crescita. Abbiamo tanti piani da sviluppare per questo finale di stagione e per quella che verrà. Ho visto che negli ultimi dieci anni il calcio è cambiato tanto qua e abbiamo capito e studiato che nei prossimi 10 anni cambierà ancora di più. Noi vogliamo approfittarne, penso che sia il momento giusto“.

L’argentino ha poi aggiunto: “È un posto bello, con una squadra che ha del potenziale e ce la metteremo tutta. Ho fatto un percorso in Italia, un altro in Inghilterra e adesso mi tocca la Svizzera e nel futuro prossimo penserò solo a questo progetto e a farlo diventare quello che ho in testa possa diventare, poi nel futuro si vedrà. Io penso che uno step sia dentro e fuori dal campo. Vorremmo far crescere la società, fare le cose per bene per i tifosi e la regione e arrivare a una promozione che sarebbe qualcosa di importante dopo i 20 anni di Antonio (Caggiano, ndr) come presidente. Non ci poniamo dei limiti, sogniamo e punteremo sempre al massimo“.