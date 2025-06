Un Ds italiano in Romania: il Rapid Bucarest sceglie Mauro Pederzoli

Il Rapid Bucarest avrà un direttore sportivo italiano: Mauro Pederzoli vola in Romania dopo l’esperienza al Parma.

Il Rapid Bucarest sceglie l’Italia per le prossime stagioni. Mauro Pederzoli, infatti, sarà il nuovo direttore sportivo.

Ma chi è? Ha 63 anni ed è nato a Brescia, città nella quale ha iniziato il suo percorso in qualità di direttore sportivo. Poi Cagliari, Torino e Novara, nel mezzo anche una parentesi nelle vesti di osservatore del Liverpool.

L’ultima avventura è stata a Parma, prima in qualità di osservatore.

Ora il Rapid Bucarest l’ha individuato come l’uomo perfetto per il proprio in Liga I e non solo. Inizierà dal primo di luglio.