Juventus, Scanavino: “Faremo il Mondiale per Club con Tudor, poi decideremo”

Le parole di Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, durante l’intervista rilasciata a Sky Sport

In questo finale di stagione la Juventus giocherà contro Udinese e Venezia, con un obiettivo chiaro: centrare il quarto posto in classifica, l’ultimo disponibile per qualificarsi alla prossima Champions League.

Napoli, Inter e Atalanta, infatti, si sono già guadagnate la partecipazione alla prossima edizione della competizione più importante d’Europa.

Tralasciando gli aspetti di campo e concentrandoci invece sul futuro del club bianconero, risulta interessante quando dichiarato da Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Le sue parole di Francesco Calvo: “Da qualche tempo stiamo discutendo a proposito del suo futuro. Lui ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide e ci siamo dati appuntamento alla fine del campionato per definire i prossimi passi, anche per permettergli di terminare i suoi impegni commerciali e istituzionali. Calvo sta lavorando molto bene ed è una persona che sta facendo veramente bene“.

Juventus, le parole di Scanavino

Su Tudor, attuale allenatore della Juventus: “Tudor ha avuto un impatto molto positivo, secondo noi sta lavorando molto bene considerando il momento critico e la situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo sempre stati chiari fin dall’inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club, al termine del quale decideremo come proseguire. Al momento siamo molto soddisfatti“.

In chiusura, un commento sul calciomercato alle porte: “Giuntoli sta lavorando già da tempo per fare degli inserimenti mirati per migliorare la squadra. Stiamo progettando assieme le opzioni per il futuro“.