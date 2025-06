Il difensore classe 2004 andrà in prestito al Levante

Esperienza in Spagna per Alan Matturro. Il difensore uruguaiano andrà in prestito al Levante, dopo aver rinnovato per due anni con il Genoa.

Classe 2004 e campione del Mondo U20 con la sua Nazionale nel 2023, in questa stagione ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia.

IN AGGIORNAMENTO