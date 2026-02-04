L’idolo Theo, l’esordio in Champions e ora la prima da titolare: Inter, chi è Cocchi

L’esordio in Champions League, i minuti contro il Venezia e ora la prima da titolare in prima squadra: Inter, chi è Cocchi.

L’Inter torna in campo in Coppa Italia, l’avversario dei quarti di finale è il Torino, capace di eliminare la Roma agli ottavi di finale.

Negli anni questa competizione è stata una rampa di lancio per diversi giocatori. Spesso le squadre impegnate su più fronti, sfruttano la Coppa Italia anche per dare minuti preziosi a giocatori meno utilizzati oppure a giovani di prospettiva.

E questa sera proprio Cristian Chivu ha scelto di puntare su uno di loro, mandando in campo dal primo minuto il classe 2007 Matteo Cocchi.

Per lui si tratta della prima partita da titolare con i nerazzurri ma non della prima presenza in assoluto. Il terzino, infatti, aveva già esordito in prima squadra con Simone Inzaghi in Champions League ed era entrato nella partita contro il Venezia degli ottavi di finale.

Chi è Cocchi

Cocchi cresce calcisticamente a Molinella, in provincia di Bologna, e da giovanissimo viene subito notato dai rossoblù con cui farà tutta la trafila delle giovanili. Nel 2021, all’età di 14 anni, viene acquistato dall’Inter per 50mila euro. Con la Primavera nerazzurra gioca sempre sotto età a dimostrazione del talento e del grande fisico che possiede. Il calcio è sempre stato parte della sua vita anche grazie al nonno Claudio, ex portiere del Molinella e a papà Edgardo, il quale riuscì a vincere anche uno scudetto con le giovanili del Bologna sotto la guida di un giovanissimo Davide Ballardini.

Oggi, a quasi un anno dall’esordio in prima squadra, per Matteo Cocchi si presenta un’altra grande opportunità. Per il classe 2007 sarà la prima in assoluto da titolare in prima squadra e ciò non è dovuto al caso. Da due anni Cocchi sta prendendo regolarmente parte ai ritiri estivi dei nerazzurri, nei quali ha continuato a dimostrare le sue ottime qualità. Inzaghi l’anno scorso spesso lo aggregò in prima squadra così come fatto da Chivu sin dal suo arrivo durante il Mondiale per club e poi in Coppa Italia facendolo esordire contro il Venezia.

Terzino sinistro di spinta ma capace di giocare anche da quinto e con una buona tecnica di base, Cocchi rappresenta per l’Inter un nuovo giovane su cui puntare per il futuro e da far crescere sulla scia di Federico Dimarco anche se il suo idolo, come raccontato in passato, è Theo Hernandez. Dall’esordio in Champions League dello scorso marzo alla prima da titolare nel giro di 11 mesi fatti di ottime prestazioni in serie C e duro lavoro tra i grandi: Matteo Cocchi, da poco diciannovenne, è pronto a mettersi nuovamente in mostra.