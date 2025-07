Padova, Andreoletti: “Voglio dimostrare di essere degno di questo club. Il Papu? Un esempio”

Inizia la stagione del Padova. Le dichiarazioni di Matteo Andreoletti prima della partenza per il ritiro

Si apre il sipario. Dopo sei anni dall’ultima volta, il Padova torna a disputare il campionato di Serie B. Nella giornata di oggi – sabato 12 luglio – la squadra parte per il ritiro pre stagionale che, come reso noto dal club, avrà luogo a Pieve di Cadore.

“Siamo felici di poter iniziare questa avventura”, ha dichiarato Alessandra Bianchi, A.D. del club veneto in conferenza stampa. “E siamo contenti di poterlo fare con Andreoletti con il quale abbiamo ufficializzato il prolungamento”. In mattinata il club ha infatti comunicato il rinnovo di Matteo Andreoletti fino al 2028.

“Vuol dire che c’è una progettualità comune”, ha commentato l’allenatore dei veneti. “È un orgoglio essere l’allenatore del Padova per le prossime tre stagioni. Dobbiamo partire con grande entusiasmo. Ci siamo guadagnati questa esperienza e abbiamo voglia di mantenerla”.

“La volontà di rimanere a Padova dove ho avuto l’opportunità di sentirmi apprezzato c’è sempre stata. L’unico dubbio l’ho avuto nel comunicare ai ragazzi che non avrebbero potuto continuare il percorso. Ma se si vuole fare questo mestiere si va incontro a queste vicissitudini”. Ha concluso: “Voglio dimostrare che come allenatore sono degno di questa piazza”.

Le parole sul Papu Gomez

“L’ho ringraziato e mi ha riempito d’orgoglio che il direttore mi abbia chiesto di vederlo prima che lui firmasse l’accordo”, ha detto Andreoletti sul Papu Gomez. “Da parte mia ho trovato un ragazzo straordinario che ha voglia di mettersi in discussione. Viene qui con grande ambizione e ha voglia di crescere. È un punto di riferimento, un esempio, per la squadra oltre che per il sottoscritto”.

A seguito della sentenza della Commissione spagnola Antidoping, il giocatore argentino non potrà allenarsi con la squadra fino al 19 agosto. L’allenatore ha commentato: “Spero che questo mese di assenza possa dargli ancora più carica. Non potrà allenarsi con il gruppo squadra ma dal 19 agosto inizierà a essere una parte integrante”. Oltre al Papu, non parteciperà al ritiro anche Jonathan Silva.

Il punto sul mercato

Conquistata la promozione in Serie B dopo sette anni, il Padova non si vuol far trovare “impreparato” per la categoria. In questa fase di mercato, il ds Mirabelli ha messo a segno dei veri e proprio colpi. Il Papu Gomez primo fra tutti, seguito dall’arrivo di Daniele Baselli, Jonathan Silva, Christian Pastina, Jonas Harder, Lorenzo Villa e Alessandro Seghetti.

Oltre a loro, sono stati riconfermati alcuni dei protagonisti della cavalcata della scorsa stagione, tra cui Marco Perrotta, Alessandro Capelli, Giulio Favale, Kevin Varas, Mattia Bortolussi e Mattia Fortin. Quest’ultimo, portiere classe 2003, è stato ceduto al Lens a titolo definitivo ma rimane in prestito al Padova fino al 30 giugno 2026.

A cura di Beatrice Zattarin