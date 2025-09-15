Sassuolo, Matić è già leader. E quel retroscena di mercato sul Pisa…

Nemanja Matić subito leader del Sassuolo. Ma a riportarlo in Italia poteva essere il Pisa: il retroscena

Nemanja Matić è già un leader del Sassuolo, e la sua prestazione di domenica contro la Lazio lo conferma. Il suo approdo in neroverde nasconde però un retroscena di mercato: anche il Pisa di Gilardino aveva provato a (ri)portarlo in Italia.

Il club nerazzurro aveva infatti avviato un contatto diretto con il centrocampista serbo ex Roma, arrivando addirittura a una video call che aveva lasciato sensazioni molto positive tra le parti.

Matić era rimasto colpito dal colloquio con Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, e con il presidente Giuseppe Corrado. A fare la differenza è stato l’incontro di persona con il Sassuolo.

Il confronto diretto con l’allenatore Fabio Grosso e con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha permesso al club emiliano di superare la concorrenza.

Sassuolo, come si è riusciti a convincere Matić

I neroverdi sono quindi riusciti ad avere la meglio e ad accontentare le richieste economiche del 37enne. Oltre a tutto ciò, si è rivelato fondamentale il contesto presentato dal Sassuolo, in linea con le esigenze e le aspettative di Matić: giocare in un gruppo giovane, dove poter mettere a disposizione la propria esperienza e la sua leadership.

Matić arriva in Italia dopo l’esperienza all’Olympique Lione, dove ha lasciato un segno non solo sul campo ma anche nello spogliatoio. Per l’Olympique Lione non è stato un addio semplice: sempre positivo con tutti, amato e benvoluto da compagni e staff. Ma la necessità del club francese di abbassare il monte ingaggi ha portato alla risoluzione del contratto. E così, dopo una stagione alla Roma, l’ex Chelsea e Man Utd è tornato in Italia. Ed è risultato subito decisivo con la sua leadership.