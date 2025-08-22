Classe, fisicità ed esperienza: il Sassuolo si ripresenta in Serie A con un Matic in più

Nemanja Matic ha scelto Reggio Emilia e il Sassuolo per ripartire. Un anno di contratto con opzione con il club neroverde, che si regala un acquisto a 5 stelle.

Ci sono binomi che fanno emozionare più di altri. Associazioni che a pochi giorni dal via arricchiscono ambienti, piazze e permettono di sognare in grande.

Nemanja Matic e il Sassuolo è uno di questi. Il centrocampista serbo, dopo l’esperienza nel 2022-23 con la maglia della Roma, ha scelto nuovamente l’Italia e in particolare l’Emilia per dire ancora la sua ai massimi livelli e la sfida è davvero interessante.

Il classe ’88 giocherà al Mapei Stadium e sarà il faro del centrocampo di Grosso. L’obiettivo è quello di rimanere in Serie A regalandosi un ruolo da protagonista. Le ragioni per crederci iniziano proprio dall’arrivo di Matic. In più, Berardi è tornato e nella scorsa stagione in Serie B ha già dimostrato di non aver perso nulla.

Per rendersi conto della grandezza del giocatore, però, è necessario riavvolgere il nastro e ricordarne i trionfi. Dagli inizi in Serbia con le giovanili di Partizan e Stella al Sassuolo di Grosso, passando per le vittorie (tante) in Premier League.

I successi in Premier League con il Chelsea

Per giudicare un calciatore e il peso che ha in una squadra spesso si sente spesso dire che serva metterlo alla prova nel campionato più competitivo e migliore di tutti: la Premier League. Dopo i primi anni della carriera tra Serbia e Slovacchia, il 18 agosto 2009 Matic vola in Inghilterra e veste la maglia del Chelsea. Si tratta del primo dei suoi due cicli con i Blues.

Nel 2010 vince il titolo e l’Fa Cup, prima di partire in prestito in direzione Vitesse e di essere poi acquistato dal Benfica. Come dicevamo, però, le principali vittorie della sua carriera sono arrivate con la maglia blu addosso, a Stamford Bridge. Nel 2014 l’allenatore del Chelsea è Josè Mourinho e la sua richiesta per rinforzare il centrocampo ha un nome e un cognome: Nemanja Matic. Il serbo quindi torna in Inghilterra e nel suo secondo ciclo con i Blues vince altre due volte il titolo.

L’Italia e la Roma, un legame speciale

Chiusa la parentesi Chelsea si trasferisce al Manchester United, dove ritrova Mourinho come allenatore. Giocherà con i Red Devils fino al 2022, anno in cui passerà alla Roma. Nella capitale gioca per un solo anno ma il rapporto che instaura con la gente e i tifosi è meraviglioso. In quell’annata la Roma disputa un’Europa League quasi perfetta fermandosi solo ai rigori in finale con il Siviglia.

Al termine della stagione Matic saluterà i tifosi della Roma con questo messaggio: “Abbiamo dato tutto, abbiamo lottato fino alla fine. Ma a decidere è stata la lotteria. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie giallorossi per tutto l’amore che mi avete dato”. Dopo Roma, Rennes e Lione, prima della scadenza del contratto al 30 giugno 2025. Adesso, c’è nuovamente l’Italia nel suo futuro e Matic è pronto a regalare e regalarsi nuove vittorie in una carriera enorme.