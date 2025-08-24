Matic è arrivato in Italia. Domani visite e firma con il Sassuolo | FOTO E VIDEO
Le immagini dell’arrivo del centrocampista, con un passato al Manchester United, Chelsea e Roma, in Italia.
Nemanja Matic è arrivato in Italia. L’ex centrocampista della Roma sarà presto un nuovo giocatore del Sassuolo.
Il serbo, come raccontato, era svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con il Lione.
Matic firmerà con il Sassuolo per una stagione con opzione per la seconda.
A proposito, nella giornata di domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto con gli emiliani.
Matic è arrivato in Italia | VIDEO
