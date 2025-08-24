Questo sito contribuisce all'audience di

Matic è arrivato in Italia. Domani visite e firma con il Sassuolo | FOTO E VIDEO

Gianluca Di Marzio 24 Agosto 2025

Le immagini dell’arrivo del centrocampista, con un passato al Manchester United, Chelsea e Roma, in Italia. 

Nemanja Matic è arrivato in Italia. L’ex centrocampista della Roma sarà presto un nuovo giocatore del Sassuolo.

Il serbo, come raccontato, era svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con il Lione.

Nemanja Matic

Matic firmerà con il Sassuolo per una stagione con opzione per la seconda.

A proposito, nella giornata di domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto con gli emiliani.

Matic è arrivato in Italia | VIDEO

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com