Lecce, ufficiale l’arrivo di Matías Pérez

Il comunicato del Lecce sull’arrivo di Matías Pérez dal Curicó Unido

Tramite un comunicato ufficiale, il Lecce ha reso nota l’ufficialità di Matías Pérez, difensore cileno classe 2005 dal Curicó Unido.

Con il suo arrivo, i giallorossi si sono assicurati un giocatore non solo per il presente, ma anche e soprattutto in prospettiva futura.

Il comunicato del Lecce recita: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matías Pérez dal Curicó Unido.

Il marcatore centrale cileno classe 2005 ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due”.

