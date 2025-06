Dal passato in campo con Lazio e Inter alle esperienze in panchina: alla scoperta di Almeyda

Matias Almeyda è tra i profili che interessano al Pisa per il ruolo di nuovo allenatore della prossima stagione

Dopo la separazione con Filippo Inzaghi, il Pisa è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina.

Tra i nomi che piacciono alla società, c’è quello di Matias Almeyda. L’allenatore è un volto noto al campionato italiano, infatti, ha trascorso ben sei stagioni da calciatore in Serie A.

Molto significativa fu soprattutto la sua esperienza alla Lazio con cui vinse uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Da allenatore è reduce da una buona esperienza sulla panchina dell’AEK Atene con cui ha vinto un Campionato Greco e una Coppa di Grecia, in tre stagioni.

Un passato tormentato

La carriera da giocatore non finì nel migliore dei modi per “El Pelado”. Come rivela lo stesso Almeyda, in quegli anni l’alcool aveva preso il sopravvento su di sé e, unito alla depressione, lo avevano portato al ritiro dal calcio giocato dopo il ritorno in patria.

La panchina lo ha letteralmente salvato. Subito dopo il ritiro inizia ad allenare la squadra dove ha iniziato e finito la carriera da calciatore: il River Plate. Questa esperienza gli da nuovi stimoli, grazie ai quali riesce a sconfiggere tutti i suoi mostri. Da Buenos Aires, comincia la sua carriera da allenatore.

La carriera da allenatore

La carriera da allenatore, per Almeyda, inizia nel migliore dei modi. Con il River Plate vince il campionato di “Primera B Nacional”, riportando i Millionarios in Primera Division, dopo la storica retrocessione. Nel 2013 si ripete, vincendo nuovamente il secondo campionato argentino, con il Banfield. Successivamente allena il Chivas Guadalajara con il quale vince subito la Coppa del Messico e la CONCAF Champions League. Nel 2018 si dimette e passa ai San José Earthquakes, ultima esperienza oltreoceano.

Nel 2022, Almeyda debutta da allenatore nel calcio europeo. In particolare, viene chiamato dalla squadra greca dell’AEK Atene. Anche qui, al suo primo anno, si conferma un vincente: riesce a conquistare sia il Campionato Greco che la Coppa di Grecia. Il suo stile di gioco si distingue per un pressing alto, marcature a uomo e un possesso palla orientato al controllo del gioco, aspetti tipici del calcio argentino. Ora il Pisa ci prova, “El Pelado” potrebbe tornare in Serie A.