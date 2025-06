Napoli, contatti per il giovane Mathias Ferrante: la situazione

mathias-ferrante-portiere-novaromentin

Il Napoli mette nel mirino il giovane Mathias Ferrante, portiere della Novaromentin.

Non solo colpi di esperienza e caratura internazionale, ma anche di prospettiva. Il Napoli ha avviato i contatti per l’acquisto del giovane Mathias Ferrante, portiere classe 2006 di proprietà della NovaRomentin in Serie D. Il club campano vuole battere la concorrenza di numerosi club tra cui anche Parma, Udinese, Lecce e Virtus Entella.

Ferrante è stato tra i grandi protagonisti della stagione della NovaRomentin. Grazie ai suoi interventi, il portiere ha contribuito al secondo posto della squadra e a rendere la sua difesa tra le meno battute del Girone A.

Chi è Mathias Ferrante?

Mathias Ferrante è stato uno dei migliori portieri della Serie D in quest’ultima stagione con numeri alla mano, Mathias Ferrante che è riuscito a collezionare ben 17 partite con la sua porta inviolata (più altre due ai playoff) con la maglia della NovaRomentin nel Girone A.

Si tratta di un portiere molto giovane, è un classe 2006, che ha stupito tutti e per questo ha attirato su di sé gli occhi di molti grandi club alcuni anche di Serie A. Ha anche ottime doti fisiche visti i 202 centimetri di altezza ed è cresciuto nel settore giovanile della Juventus fin da bambino.

Novaromentin, Felpie Estrella Galeazzi piace in Serie C

Ben 13 gol e 5 assist in 35 presenze. Felipe Estrella Galeazzi ha stregato il campionato di Serie D con il “suo” Novaromentin, togliendosi anche lo sfizio di vincere i playoff con il club piemontese.

Una stagione straordinaria che ha richiamato l’attenzione di alcuni club di Serie C e Serie D, su tutti Bra, Pro Vercelli e Celle Varazze, che hanno chiesto informazioni per ingaggiare l’attaccante brasiliano classe 2001.