L’attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta non vestirà la maglia del Milan: è saltato il trasferimento in Italia

Milan-Mateta: trasferimento saltato

Jean-Philippe Mateta non sarà il nuovo attaccante del Milan. Il club rossonero, infatti, ha deciso di non procedere con la chiusura della trattativa dopo le ultime verifiche e gli ultimi controlli. Il Milan aveva raggiunto l’accordo verbale con il Crystal Palace negli ultimi giorni. A poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, però, la trattativa è saltata.

Il futuro del classe 1997 rimane un rebus: su di lui c’è sempre la Juventus che sta valutando se affondare in queste ultime ore. In questa stagione, Jean-Philippe Mateta ha segnato otto gol in 23 partite con la maglia del Crystal Palace in Premier League.