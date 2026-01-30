Milan-Mateta, i rossoneri spingono per l’attaccante: aumentata l’offerta al Palace
Il Milan sta continuando a lavorare per arrivare a Mateta già in questa sessione di calciomercato: tutte le novità
Sono ore caldissime per il Milan per quanto riguarda il mercato.
I rossoneri stanno spingendo per arrivare a Mateta del Crystal Palace dopo quanto raccontato nelle scorse ore.
Il club ha deciso di alzare l’offerta per cercare di far arrivare quanto prima l’attaccane a Milano (quindi entro lunedì, giorno di chiusura del mercato).
Poi la società cercherà di risolvere anche la situazione legata a Nkunku, per capire se accetterà di uscire e a quali condizioni.