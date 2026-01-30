Questo sito contribuisce all'audience di

Milan-Mateta, i rossoneri spingono per l’attaccante: aumentata l’offerta al Palace

Gianluca Di Marzio 30 Gennaio 2026
Mateta del Crystal Palace (Imago)
Il Milan sta continuando a lavorare per arrivare a Mateta già in questa sessione di calciomercato: tutte le novità

Sono ore caldissime per il Milan per quanto riguarda il mercato.

I rossoneri stanno spingendo per arrivare a Mateta del Crystal Palace dopo quanto raccontato nelle scorse ore.

Il club ha deciso di alzare l’offerta per cercare di far arrivare quanto prima l’attaccane a Milano (quindi entro lunedì, giorno di chiusura del mercato).

Poi la società cercherà di risolvere anche la situazione legata a Nkunku, per capire se accetterà di uscire e a quali condizioni.