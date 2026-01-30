Milan, rilancio per Mateta: cresce la fiducia per averlo ora
Rilancio del Milan per Mateta: i rossoneri spingono per chiudere subito per l’attaccante del Crystal Palace. Su Nkunku c’è la Roma
Nuovo rilancio del Milan per Mateta, che spinge per chiudere subito per l’attaccante del Crystal Palace. Cresce la fiducia del club rossonero per mettere sin da subito il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri.
Il suo arrivo potrebbe portare a un addio di Nkunku dopo pochi mesi dal suo arrivo. Sull’ex Chelsea c’è l’interesse della Roma, ma anche altri club hanno chiesto informazioni per il francese.
Per il momento il classe ’97 non ha ancora dato aperture a un possibile trasferimento: da capire se l’eventuale arrivo di Mateta può sbloccare il futuro di Nkunku in questi ultimi giorni di mercato.