Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, rilancio per Mateta: cresce la fiducia per averlo ora

Gianluca Di Marzio 30 Gennaio 2026
Mateta del Crystal Palace (Imago)
Mateta del Crystal Palace (Imago)

Rilancio del Milan per Mateta: i rossoneri spingono per chiudere subito per l’attaccante del Crystal Palace. Su Nkunku c’è la Roma

Nuovo rilancio del Milan per Mateta, che spinge per chiudere subito per l’attaccante del Crystal Palace. Cresce la fiducia del club rossonero per mettere sin da subito il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il suo arrivo potrebbe portare a un addio di Nkunku dopo pochi mesi dal suo arrivo. Sull’ex Chelsea c’è l’interesse della Roma, ma anche altri club hanno chiesto informazioni per il francese.

Per il momento il classe ’97 non ha ancora dato aperture a un possibile trasferimento: da capire se l’eventuale arrivo di Mateta può sbloccare il futuro di Nkunku in questi ultimi giorni di mercato.