Milan, intesa verbale con il Crystal Palace per Mateta
Il Milan ha trovato l’accordo verbale con il Crystal Palace per Mateta: da capire se il giocatore può arrivare già in questa sessione
Accordo nella notte tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.
Come rivelato da Sacha Tavolieri nella giornata di giovedì 29 gennaio, i rossoneri hanno trovato un’intesa verbale di massima con il club inglese.
Da capire ora se si potrà chiudere subito l’operazione o se aspettare la sessione estiva. Legato a questo ci sono l’uscita di Nkunku ma anche la ricerca di un sostituto da parte del Crystal Palace.
Una mossa nata per anticipare la concorrenza del Nottingham Forest e per bloccare già l’attaccante francese per il futuro, che porta il marchio dell’ad del Milan Giorgio Furlani.