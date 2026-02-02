Juventus alla finestra per Mateta se il Milan non dovesse chiudere
La Juventus non molla Mateta e resta vigile sul giocatore in caso di mancata chiusura del Milan
In mattinata la Juventus ha preso nuove informazioni sulla situazione riguardante Jean-Philippe Mateta e i bianconeri potrebbe esserci nel caso in cui il Milan non chiudesse.
Il Milan ha già un accordo con il Crystal Palace per il giocatore ma se non dovesse affondare, i bianconeri restano vigili.
Sarebbero trattative diverse, il Milan lo prenderebbe subito a titolo definitivo mentre la Juve potrebbe offrire nuove condizioni al Crystal Palace.
Ultime ore decisive per capire quale sarà il suo futuro.