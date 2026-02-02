Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus alla finestra per Mateta se il Milan non dovesse chiudere

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
Mateta, Crystal Palace (imago)
La Juventus non molla Mateta e resta vigile sul giocatore in caso di mancata chiusura del Milan

In mattinata la Juventus ha preso nuove informazioni sulla situazione riguardante Jean-Philippe Mateta e i bianconeri potrebbe esserci nel caso in cui il Milan non chiudesse.

Il Milan ha già un accordo con il Crystal Palace per il giocatore ma se non dovesse affondare, i bianconeri restano vigili.

Sarebbero trattative diverse, il Milan lo prenderebbe subito a titolo definitivo mentre la Juve potrebbe offrire nuove condizioni al Crystal Palace.

Ultime ore decisive per capire quale sarà il suo futuro.