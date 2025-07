Materazzi: “Parole Lautaro? I chiarimenti dovrebbero essere fatti faccia a faccia”

Le parole dell’ex difensore dell’Inter e Campione del Mondo, Marco Materazzi sui nerazzurri

Marco Materazzi, leggenda nerazzurra e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua squadra, dall’assemblea della Lega.

L’ex difensore ha toccato numerosi argomenti, iniziando da quella che sarà la nuova Serie A: “Ci sono stati tanti cambiamenti. È bella, perché tutti si stanno rinforzando. Penso che il Milan ha solo il campionato e farà un ottimo campionato. L’Inter è sempre l’Inter, è sempre come tutti gli anni e rimane la favorita, quella che ha vinto il Scudetto con il Napoli.”

Ha poi toccato il discusso argomento delle parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez: “Da fuori dico che è un gruppo sano, è normale dopo 60 partite lo stress, la tensione… ma possono essere chiarimenti che dovrebbero essere fatti all’interno dello spogliatoio. Quando poi ci si vede, ci si comunica, torna tutto come prima, perché non bisogna dimenticare i traguardi che si sono raggiunti insieme, quindi quelli danno poi il manforte per il proseguimento della stagione”.

Per poi commentare la scelta di Chivu, suo amico ed ex compagno di reparto, come nuovo allenatore: “Quella di Cristian è una scelta bellissima, è bellissimo il rapporto che ho con Christian, è 20 anni che ha l’Inter quindi sa cosa vuol dire essere un interista, è bravo, è preparato, ha dimostrato di poter allenare prima facendo una gavetta importante con l’Inter, a Parma ha dimostrato anche se in poche partite di sapere quello che cercava e quello che serviva alla squadra. Non dimentichiamo i risultati importanti che ha fatto, in un ultimo quello con il Napoli che non era facile scontato perché si giocava la salvezza, l’ha ottenuto in maniera egregia, ha pareggiato con l’Inter, quindi ha fatto risultati importanti. È capitata l’occasione, è stato un po’ un fulmine a ciel sereno perché probabilmente non tutti si aspettavano l’uscita di Inzaghi, ma l’Inter è stata pronta, ha preso Chivu. Per quello che offriva il mercato è la scelta migliore”

Le parole di Marco Materazzi

Sempre restando sul tema allenatori, Materazzi ha commentato anche altri allenatori e, in particolare, si è soffermato sulla scelta di Gattuso come nuovo CT: “L’unica sorpresa è stata quella dell’uscita di Inzaghi, l’entrata di Chivu è stata una scelta ponderata, visto ciò che ha offerto il mercato. Poi vedremo anche il nuovo allenatore del Parma, che è molto giovane, ha fatto esperienza con l’Arsenal. Ho visto adesso al Mondiale Per Club Maresca, che sono tre o quattro anni che fa ottimi risultati, che ha dimostrato di vincere contro una squadra che io avrei perso tutti i miei soldi per essere sincero. Sembrava veramente un Paris Saint-Germain irresistibile, invece il Chelsea ha fatto un’ottima partita e dal primo minuto ha fatto la partita e l’ha vinta anche meritatamente. Gattuso? E’ stata una scelta dove si è preso la responsabilità Gigi Buffon, l’ha sponsorizzata, ha messo già la faccia davanti a tutti e quello è un gran segnale. Come ha detto lui, se non dovesse avere risultati si assumerebbe la responsabilità Gigi che, mettendo la faccia, ha fatto in modo che Rino avesse anche un grandissimo sponsor. Vi state scrivendo nella chat del 2006? Sì, ma per farci gli auguri di compleanno e non per parlare di nazionale perché è un argomento talmente complicato che c’è una bella gatta da pelare. Io mi auguro solo di poter vedere il mondiale perché il terzo senza sarebbe veramente una cosa difficile”



Infine ha commentato la situazione legata a Calhanoglu e l’acquisto di Luka Modric: “Io posso dire come giocatore che Calhanoglou è molto importante per l’Inter e ripeto, le cose si discutono faccia a faccia. Mi auguro che lui resti perché è un campione come penso assolutamente che ci si possa chiarire perché dobbiamo guardare quello che si è fatto in questi anni e quello che si è costruito in questi anni, che è troppo importante per poterlo sperperare in questa maniera. Come vedo Modric al Milan? Benissimo, l’ho visto nelle partite che ha giocato, sia nei quarti che in semifinale, al di là della classe. Uno che sa, in ogni circostanza, quello che deve fare con il pallone. E gente così è sempre benvenuta.”