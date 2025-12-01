Materazzi: “Inter? Mi auguro che possa raccogliere quello che merita: è la squadra più forte”

Le parole dell’ex difensore nerazzurro a Sky Sport

Presente a Miami per l’EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi ha parlato così del momento dell’Inter e di Lautaro Martinez.

Grazie alla doppietta contro il Pisa l’argentino è diventato il quarto marcatore all-time del club: “Sono contento per Lautaro, sono convinto che arriverà ancora più in alto nella classifica marcatori. Da tifoso mi auguro di alzare un trofeo prima della fine dell’anno”.

Materazzi ha fatto poi il punto sulla prima parte di stagione: “L’Inter è a un punto dalla prima: il campionato è lungo. Il Milan è ben attrezzata e ben allenato. Mi auguro di portare a casa risultati alla fine dell’anno. Mi auguro che possa raccogliere quello che merita perché è la squadra più forte”.

Infine, un commento sulla nazionale: “Sarà un marzo caldo, penso che abbiamo tutto per andare al Mondiale. Se non andiamo penso che dovremo cambiare qualcosa: ho visto Rino al sorteggio, ha un entusiasmo incredibile per questi playoff”.