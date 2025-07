Retegui ai saluti: “È stato un onore indossare i colori di un grande club come l’Atalanta”

Mateo Retegui saluta l’Atalanta: il messaggio dell’attaccante

Dopo un anno a Bergamo con la maglia dell’Atalanta, Retegui lascia l’Italia e con lei la Serie A: giocherà in Arabia Saudita con l’Al-Qadsiah.

Prima di iniziare questo nuovo capitolo, l’attaccante ex Genoa ha pubblicato un messaggio per tutto il mondo Atalanta: “Cari tifosi atalantini, grazie di cuore per tutto l’affetto che mi avete dimostrato in questo anno meraviglioso. È stato un onore indossare i colori di un grande club come l’Atalanta“.

I ringraziamenti di Retegui: “Grazie allo staff medico, tecnico, ai magazzinieri, alla sicurezza e a tutte le persone che ci hanno aiutato a crescere ogni giorno. Un grazie speciale alla famiglia Percassi e a D’Amico per la fiducia e l’opportunità, per ultimi ma non meno importanti ai miei compagni per il modo in cui mi hanno trattato e per aver raggiunto insieme grandi traguardi“.

Ha concluso: “Vi porterò sempre con me. Mi mancherete! Un abbraccio da gol — Sempre Forza Atalanta!“.