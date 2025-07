Le parole del nuovo attaccante del Real Madrid

L’addio all’Argentina, l’arrivo in Spagna e la maglia del Real Madrid. Franco Mastantuono ha raccontato le sue emozioni: “È un momento molto speciale della mia vita e della mia carriera. Penso che quest’anno siano successe molte cose che mi hanno segnato, come giocatore e come persona – ha detto ai microfoni di tycsports.com – Arrivare al Real Madrid poi è un sogno che si avvera. Ho sempre detto che il mio sogno era giocare in Europa, ma ovviamente ho sempre sognato la cosa più grande, ovvero il Real Madrid. È incredibile che sia successo davvero”.

L’ala destra, classe 2007, ha raccontato il suo arrivo in Spagna. “Per quanto riguarda il Real Madrid avevo parlato con loro un anno o un anno e mezzo fa per la prima volta e non si era sviluppato nulla nonostante fosse stata un’ottima conversazione”.

“Poi ho rinnovato il contratto con il River Plate e ho giocato tutto l’anno scorso. Poi a metà anno è arrivato il Real Madrid, che ovviamente mi ha fatto cambiare idea e che mi ha fatto riflettere, mostrandomi la stima che provavano per me e quanto volessero che giocassi lì”.

Mastantuono ha aggiunto. “Per me era un sogno; la vedevo come una sfida molto personale e bella. È stato allora che ho preso la decisione. Era a metà anno e il tutto si è risolto in pochi giorni”.

Real Madrid, le parole di Mastantuono

Tra passato e presente. Mastantuono cita alcuni dei suoi predecessori. “Credo che Di Maria sia stato l’ultimo argentino a giocare lì. Ricordo anche il Pipa Higuain, che aveva lasciato proprio il River”.

L’ala destra ha concluso. “Penso che sia davvero speciale poter andare in un club del genere. Per me il River è il club più importante delle Americhe, mentre ora andrò nel club più importante d’Europa e del mondo, che è il Real Madrid. È un sogno. Come giocatore, è un’enorme sfida personale”.