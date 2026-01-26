Udinese, PSV e Villarreal su Massolin: il Modena non vuole cederlo prima di giugno

Interessi dalla Serie A e dall’estero per Massolin, ma il Modena non intende privarsene

Tra i giovani emergenti che in questa stagione si stanno mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Modena, la sorpresa principale è Yanis Massolin.

Gli emiliani hanno portato in Italia il classe 2002 francese dopo averlo scovato in Belgio al Francs Boaains e ora su di lui ci sono diverse squadre interessate.

A seguirlo con molto interesse c’è soprattutto l’Udinese in Serie A, oltre al PSV Eindhoven e al Villarreal all’estero. La valutazione che ne fa il Modena si aggira tra i 7 e gli 8 milioni, ma il club non ha intenzione di privarsene a stagione in corso.

Dopo un iniziale periodo di ambientamento, in questo campionato ha raccolto 13 presenze con 1 gol e 2 assist.