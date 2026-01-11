Bologna su Massolin, Sartori a vederlo dal vivo in Padova-Modena

Giovanni Sartori segue da vicino Massolin: il dirigente del Bologna a vederlo dal vivo dall’Euganeo in Padova-Modena

Il Bologna segue da vicino Yanis Massolin, trequartista classe 2002 che si è messo in luce nella prima parte della stagione di Serie B con il Modena. Giovanni Sartori, ds dei rossoblù, è infatti sugli spalti dell’Euganeo durante la sfida proprio tra gli emiliani e il Padova per seguire il francese.

Arrivato in Italia in estate dal Francs Borains e con un passato anche nel Clermont, in questa stagione Massolin ha segnato fin qui un gol e servito un assist in 11 presenze tra Serie B e Coppa Italia.