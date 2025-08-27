Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite, ma non sarebbe in condizioni critiche

Ansia per Massimo Moratti, che è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite.

L’ex presidente dell’Inter, 80 anni compiuti lo scorso mese di maggio, è stato intubato dopo che aveva iniziato a a respirare a fatica autonomamente.

Si trova ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano.

Al momento le sue condizioni non sarebbero critiche e quindi non sarebbe in pericolo di vita.