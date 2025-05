Massimo Moratti: “Credo e spero che Inzaghi rimarrà all’Inter”

Le considerazioni di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter su Inzaghi e sulla finale di Champions League

Massimo Moratti ha avuto un’importanza enorme in quella che è stata la storia dell’Inter, in quanto è stato il presidente in due diversi periodi, per un totale di 16 anni.

Il primo va dal 1995 al 2004; il secondo, invece, dal 2006 al 2013, culminato con la vittoria della terza Champions ai danni del Bayern Monaco.

In vista della finale di Champions League di sabato – quando l’Inter, contro il PSG, proverà a vincere la competizione per la quarta volta – Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “La seconda Coppa dei Campioni è quella che ha fatto sì che l’Inter da squadra forte diventasse “La Grande Inter”, perché fu la conferma di una grandissima squadra“.

Ha proseguito: “Naturalmente ho avuto la fortuna anch’io di avere questa gioia 15 anni fa (nel 2010, ndr)”.

Le parole di Moratti su Inzaghi

L’auspicio in vista della finale di Monaco: “Auguro all’Inter, alla nostra squadra di avere la stessa gioia tra qualche giorno. Se l’Inter è in forma e gioca come sa giocare, anche per il PSG sarà difficile. Ma loro sono una squadra forte in difesa, a centrocampo e in attacco“.

Moratti, in chiusura, ha parlato di Simone Inzaghi: “Credo e spero che rimarrà all’Inter“.