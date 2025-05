Il gol contro il Catanzaro è il numero 135 in Serie B per Coda: raggiunto il record di Schowch

Gol da record per Massimo Coda in Catanzaro-Sampdoria. L’attaccante, autore del momentaneo 2-2 della Samp, ha segnato la sua rete numero 135 in Serie B.

Numero che gli vale un record, che da questo momento condivide con Stefan Schowch. Quello di miglior marcatore della storia del campionato cadetto.

E nelle ultime due giornate, il numero 9 blucerchiato avrà l’opportunità di migliorare questo record che resisteva dal 2008 e di portarsi da solo in cima a questa speciale classifica.

Un momento che aspettava da un po’. Lo scorso 8 marzo, segnando contro il Palermo, si era portato a -1, raggiungendo Daniele Cacia. Ora è finalmente arrivata questa rete storica.