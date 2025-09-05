Serie B, a Massimo Coda il premio Gentleman Morosini 2024/2025
L’attaccante della Sampdoria Massimo Coda riceverà il premio Gentleman Morosini il 10 settembre a Milano
Sarà consegnato a Massimo Coda, attaccante della Sampdoria, il Premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024/2025.
Il riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, verrà dato al giocatore mercoledì 10 settembre a Milano, in occasione della 30esima edizione del Premio Gentleman Fair Play.
L’ex Benevento (tra le altre) è stato sceto come esempio sportivo di professionalità, di impegno civile ma anche per la partecipazione ad alcune iniziative fuori dal campo.
Valore dimostrato anche in campo, con Coda che ha da poco stabilito il nuovo record per la Serie B di reti siglate (136) superando Stefan Schwoch (fermo a 135). Gol collezionat tra Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa, Cremonese e Sampdoria.