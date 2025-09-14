Roma, Massara: “Pellegrini tiene molto al club. Sancho? Mancavano le giuste motivazioni per chiuderla”

Le parole del direttore sportivo giallorosso nel prepartita del match della Roma contro il Torino, valido per la terza giornata di Serie A.

La Roma affronta il Torino nella terza giornata di Serie A. Per dare seguito alle due vittorie consecutive contro Bologna e Pisa, Gian Piero Gasperini ha scelto questi 11 per affrontare la squadra di Baroni. (LE FORMAZIONI UFFICIALI)

Nel prepartita a DAZN, ha parlato il direttore sportivo dei giallorossi, Ricky Massara.

A partire dal mercato ha detto: “Sapevamo che era un mercato difficile, avevamo i paletti del Fair Play Finanziario. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, sapevamo di non poter fare tutto in un’unica sessione di mercato. Sarà il campo a decidere”

Massara ha proseguito: “Ora conta il lavoro quotidiano, dobbiamo lavorare e crescere. C’è una nuova mentalità con il mister, vedremo più avanti”.

Le parole di Massara

Su Pellegrini, rimasto a Roma dopo la fine mercato, ha aggiunto: “Sappiamo che il calcio è dinamico e le cose si evolvono. C’era un discorso condiviso con Lorenzo, ora che è rimasto sappiamo di avere un giocatore forte in più, che tiene moltissimo alla Roma”

Su Sancho, obiettivo sfumato, ha concluso: “È stata un’ipotesi che sembrava poter diventare concreta, ma non ci sono state le motivazioni per chiuderla. È difficile trovare un giocatore che numericamente abbia fatto meglio di Dovbyk l’anno scorso, abbiamo un grande reparto offensivo”