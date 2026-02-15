Le parole del DS della Roma, Frederic Massara, nell’intervista pre partita a pochi minuti dalla gara contro il Napoli

Manca sempre meno alla gara tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini al Maradona, in programma per stasera alle 20:45.

I giallorossi arrivano alla gara dopo la vittoria lo scorso lunedì contro il Cagliari di Pisacane per 2-0 con la doppietta di Malen.

Gli uomini di Gasperini contro i rossoblù sono tornati ai tre punti dopo la sconfitta contro l’Udinese e il pareggio contro il Milan.

Il DS della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Napoli.

Roma, l’intervista pre partita di Massara

Massara ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Sono mancate le vittorie negli scontri diretti ma non le buone prestazioni. Speriamo di continuare così e fare punti importanti nei big match come quello di stasera“.

Il DS della Roma ha parlato dell’assenza di Dybala: “Mancherebbe a qualsiasi squadra, è un giocatore speciale e che fa una grande differenza nel nostro campionato. È un peccato il nuovo piccolo problema inaspettato, in questa partita ci sarebbe servito”. Sul rinnovo dell’argentino ha detto: “Sulle discussioni che avremo con lui e col suo agente la sua forma fisica non inciderà“.

“Siamo contenti di Gasperini”: le parole di Massara

Il dirigente giallorosso si è soffermato poi su Gasperini: “Abbiamo un ottimo rapporto, fatto di un confronto continuo. La Roma è in un percorso di rinnovamento molto ampio. Dopo i 2 mercati abbiamo 10 giocatori nuovi, Gasperini sta plasmando la squadra in maniera eccellente e siamo contenti del suo lavoro“.

Massara ha poi concluso con un commento su Pisilli: “È molto forte, sta acquisendo una dimensione superiore. Non ha solo gol e inserimento ma è molto intelligente nelle due fasi. È un giocatore importante non solo per la Roma ma anche per la Nazionale nei prossimi anni“.