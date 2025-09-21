Roma, Massara: “Pellegrini titolare? Solo il calcio cambia così le situazioni”

Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima del derby contro la Lazio.

“Ambiente? Non è uno spartiacque, è solo la quarta giornata. Sappiamo che sarà una partita densa di significato sportivo. Siamo all’inizio di un progetto“: esordisce così nel pre partita Frederic Massara, direttore sportivo della Roma.

I giallorossi e la Lazio si preparano a darsi battaglia nell’anticipo domenicale di Serie A. Nei titolari scelti da Gasperini spicca la sorpresa Pellegrini, all’esordio ufficiale in questa stagione.

Il ds della Roma Frederic Massara, oltre alle aspettative sul match, ha parlato della formazione in campo oggi ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Roma, le parole di Massara

Massara ha proseguito così: “Ferguson e Dovbyk? Sono due giocatori con caratteristiche simili, sono diversi dagli altri attaccanti della Serie A. Stanno crescendo e stanno seguendo l’allenatore. Gasperini saprà sfruttare tutto l’organico“.

Ha concluso parlando di Pellegrini, schierato titolare per il derby: “Oggi gioca e non c’è nulla come il calcio che sappia cambiare le situazioni. Abbiamo passato l’estate con Lorenzo per un’idea di poterlo far giocare lontano da Roma, ma ci ha sempre dato molto con tanta qualità“.