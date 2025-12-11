Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro il Celtic

La Roma in Scozia per affrontare l’ostacolo Celtic, per continuare la propria corsa in Europa League. Dopo l’importante vittoria contro il Midtjylland, i giallorossi sfidano la squadra scozzese nel suggestivo Celtic Park.

La squadra di Gian Piero Gasperini cerca riscatto, dopo la sconfitta rimediata nella partita contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato.

Prima della partita, Frederic Massara, ds giallorosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Roma, le parole di Massara

Ha esordito: “Abbiamo bisogno di forze fresche in un momento che si intensificano le partite. Il mister ha pensato a queste alternative perché pensa possano fare bene“. Su Ferguson: “È arrivato a fine mercato, ha bisogno di adattamento e ha avuto un paio di infortuni. Ci auguriamo che trovi continuità e gol“.

Ha proseguito parlando di Pisilli: “Si è trovato in un centrocampo con giocatori di alto livello, ma avrà anche lui la possibilità di dare una mano. Sappiamo di poter contare su di lui anche stasera“.

Massara parla di Zirkzee

Su Joshua Zirkzee: “Si accostano molti nomi alla Roma e non solo. È il momento in cui si avvicina il mercato di riparazione che è complicato, vedremo se ci saranno occasioni per rinforzare la squadra e nel caso cercheremo di farci trovare pronti“.

Nella parte finale dell’intervista, Massara ha dichiarato: “Nel caso ci fosse l’opportunità di prendere un giocatore che possa migliorare la squadra, cercheremo di coglierle. Si parla di Zirkzee perché non ha giocato tanto, ora gioca, quindi vedremo. Meglio un giocatore più forte con caratteristiche complementari a quelle che abbiamo“.