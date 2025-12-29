Massara: “Nessun caso Ferguson, valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori e per la Roma”

Le parole del direttore sportivo della Roma nel pre partita della gara di campionato contro il Genoa

A chiudere la 17esima giornata di Serie A c’è la sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa.

Match dal sapore particolare non solo per l’importanza che ha per la classifica delle due squadre, ma anche per la presenza di diversi “ex”.

Tra tutti l’allenatore dei rossoblù Daniele De Rossi, con un passato da capitano e leggenda dei giallorossi. Ma anche per Gian Piero Gasperini, che è passato sulla panchina del Genoa dal 2006 al 2010.

Partita che è anche l’ultima prima dell’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio. A riguardo, il d.s. giallorosso Frederic Massara ha parlato dei piani della Roma ai microfoni di Sky Sport.

Massara: Gasperini fa ciò che è meglio per la Roma”

Massara ha iniziato parlando di Evan Ferguson, nome al centro delle voci di mercato e non solo: “Il mister vuole il meglio per la squadra e pretendere il massimo per la Roma stimolando ma chiedendo anche il massimo. Siamo convinti che lui darà il massimo“.

A riguardo ha poi continuato: “Ogni partita è un’opportunità per tutti i giocatori. Non c’è un caso Ferguson. Tutti insieme valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori ma soprattutto per la Roma“.

Massara: “Se ci sarà la possibilità vogliamo migliorarci”

Il d.s. della Roma ha anche risposto a una domanda su Zirkzee e Raspadori, due giocatori seguiti dai giallorossi: “Questi sono nomi ricorrenti. Il mercato apre tra qualche giorno e vogliamo fare qualcosa per rinforzarci se ci sarà la possibilità. Non ci sono sviluppi ma vedremo, dobbiamo essere pronti“.

Infine, sul mercato ha concluso: “Noi vorremmo cercare di fare cose corrette per farci avere un miglioramento. Tutti vorrebbero avere i giocatori migliori subito ma a gennaio ci sono tante competizioni anche internazionali. Cercheremo di fare cose giuste per migliorare la squadra“.