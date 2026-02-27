Roma, Massara: “Col Bologna saranno due sfide molto difficili. Sarà un bello spettacolo”

Frederic Massara è stato intervistato a Sky dopo il sorteggio di Europa League: sarà derby con il Bologna agli ottavi

Il ds giallorosso ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà la Roma incontrare il Bologna agli ottavi di finale.

Il match di andata si giocherà il 12 marzo mentre il ritorno una settimana dopo, il 19 marzo. Fra le due partite europee, per la squadra di Gasperini ci sarà la gara in campionato con il Como.

Massara ha parlato del derby con il Bologna: “Potrebbe perdere anche un po’ di fascino la competizione europea ma c’è una grande posta in palio. Il rammarico è soprattutto per il ranking perché l’Italia non ne giova“.

Ha concluso: “Saranno certamente due bellissime partite. Il Bologna è una squadra forte che adesso è in salute. Saranno due sfide molto difficili. Sarà un bello spettacolo“.