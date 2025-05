Inter Miami, Mascherano: “Durante l’intervallo ho detto alla squadra ‘siamo nella m***a’”

Le parole di Javier Mascherano al termine della gara pareggiata 3-3 tra l’Inter Miami e il Philadelphia Union

“Ho detto loro durante l’intervallo che siamo in una situazione di m***a”, parola di Javier Mascherano. L’allenatore dell’Inter Miami, al termine della partita di MLS pareggiata 3-3 contro il Philadelphia Union, ha commentato l’incontro.

Il contesto è molto chiaro: al termine dei primi 45′, infatti, la squadra allenata da Bradley Carnell conduceva l’incontro sul 2-0. “L’unico modo per vedere il sole è dare tutto – ha detto Mascherano – Dimenticatevi del risultato”.

L’allenatore ha poi aggiunto. “Il risultato è colpa mia, è una mia responsabilità. Devono giocare, perché il calcio è un gioco e noi dobbiamo giocare, giocare. Non pensate al risultato.”

Al termine dell’incontro, come accennato in precedenza, l’Inter Miami riuscirà a conquistare un punto con la sfida che terminerà sul punteggio di 3-3.

Mascherano: “Dimostrato di avere anima e cuore”

Mascherano ha poi aggiunto. “Oggi, credo che abbiamo dimostrato di avere anima e cuore per combattere. Quindi questa è la strada. Ovviamente, dobbiamo migliorare molto”.

L’ex Barcellona, in particolar modo, sottolinea una situazione di campo. “Non possiamo concedere ogni singolo calcio d’angolo, ogni singola rimessa laterale, dando agli avversari occasioni da gol. Dobbiamo partire più concentrati in questo tipo di situazioni. Ma alla fine, penso che abbiamo fatto tutto per vincere”.

Inter Miami, il percorso in campionato

L’Inter Miami di Lionel Messi e compagni occupa il 10imo posto nella classifica della MLS con 23 punti. La vetta è occupata dal Vancouver Whitecaps a quota 31.

Il successo alla squadra di Luis Suarez – tra gli altri – manca dal 4 maggio. In quel frangente, infatti, l’Inter Miami vinse 4-1. A seguire sono arrivate due sconfitte e altrettanti pareggi.