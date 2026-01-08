Ufficiale il rinnovo di Adam Marusic con la Lazio fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Il comunicato

Il futuro di Adam Marusic continuerà a essere biancoceleste. È ufficiale il rinnovo del terzino classe ’92, che prolunga il suo accordo con la Lazio fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Di seguito il comunicato.

“La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029”.

“Difensore abile nel ricoprire varie posizioni esterne, nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha offerto prestazioni positive caratterizzate da uno speciale senso di abnegazione e appartenenza. Con 334 presenze collezionate nell’arco di nove stagioni, coronate da 15 reti e 17 assist, è il calciatore con più apparizioni con l’aquila sul petto dell’attuale rosa”.

“Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia”.