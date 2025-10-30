Martusciello è reduce dall’esperienza come allenatore della Salernitana

Giovanni Martusciello torna alla Juventus: entrerà a far parte dello staff di Luciano Spalletti. I due avevano già collaborato ai tempi dell’esperienza all’Inter dal 2017 al 2019.

Martusciello, reduce dall’esperienza vissuta come allenatore sulla panchina della Salernitana dal luglio al novembre del 2024, torna difatti alla Juventus: era stato, infatti, il vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020. In tale circostanza, inoltre, ha guidato la Juventus nel periodo in cui Sarri fu fermato dalla polmonite.

Non solo Inter e Salernitana. Dal 2021 al marzo del 2024, sotto la gestione Maurizio Sarri, Martusciello ricopre il ruolo di vice allenatore della Lazio.

Il 16 marzo viene nominato ‘ad interim’ e guida i biancocelesti nella sfida di Serie A contro il Frosinone, gara poi vinta 3-2 proprio dalla Lazio