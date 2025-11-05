Inter, applausi e cori per Martinez: lui si commuove

Prima della partita contro il Kairat, tutto San Siro ha applaudito Josep Martinez

Momento emozionante prima del fischio di inizio tra Inter e Kairat per Josep Martinez.

Il portiere spagnolo è stato applaudito e incoraggiato da cori da parte di tutti i tifosi interisti presenti a San Siro.

Martinez, commosso, ha ringraziato e applaudito i suoi tifosi ed è stato poi abbracciato dal suo collega di reparto Yann Sommer.

Bel momento di vicinanza tra tifosi e giocatore dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi riguardanti il portiere.