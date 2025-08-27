Questo sito contribuisce all'audience di

Marsiglia-Traoré, molto vicino l’accordo tra club e giocatore

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Traore, Auxerre (IMAGO)
Il Marsiglia si avvicina al centrocampista di proprietà del Bournemouth

Il Marsiglia, alle prese col caso Rabiot, continua a lavorare anche sul mercato in entrata.

I francesi, come già raccontato, hanno messo nel mirino l’ex Empoli e Sassuolo Hamed Junior Traoré, di proprietà del Bournemouth e nell’ultima stagione in prestito all’Auxerre.

Il club è molto vicino all’accordo col giocatore,  sulla base di un contratto di 5 anni.

L’operazione sarebbe in prestito con obbligo di riscatto.