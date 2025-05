L’OM conferma De Zerbi, il comunicato: “C’è unità dei leader attorno a una visione comune”

Il comunicato dell’Olympique Marsiglia: “Questi giorni hanno permesso di consolidare l’unità dei leader attorno a una visione comune”

Il Marsiglia tornerà a giocare la Champions League dopo due stagioni senza, un obiettivo raggiunto al termine di una stagione molto positiva.

Uno dei protagonisti è sicuramente Roberto De Zerbi, che ha preso l’OM dall’ottavo posto dello scorso anno e l’ha fatto salire al secondo gradino del podio, dietro soltanto al PSG.

Per celebrare questo traguardo, il Marsiglia ha comunicato un comunicato ufficiale sul proprio sito con il quale ha comunicato la permanenza di Roberto De Zerbi: “Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi pienamente impegnati in un progetto consolidato. Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del consiglio di sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il ​​presidente Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi per un incontro di lavoro a conclusione di una stagione 2024/25 segnata dal raggiungimento di un obiettivo importante: la qualificazione alla Champions League“.

“Questi due giorni di discussioni hanno permesso di consolidare e riaffermare l’unità dei leader attorno a una visione comune, essenziale per la sostenibilità del progetto lanciato nell’estate del 2024. In un ambiente di altissimo livello, caratterizzato da una competizione intensa e da una pressione costante, era importante analizzare lucidamente sia i successi che le sfide che la stagione ha presentato, per continuare a migliorare e mantenere un livello di richiesta all’altezza delle ambizioni del club“.

Il comunicato del Marsiglia

Prosegue: “L’incontro è stato anche l’occasione per affrontare le sfide che il calcio francese si trova ad affrontare, in particolare le persistenti incertezze che circondano la governance del calcio e i diritti televisivi. Si tratta di questioni importanti, sia per il futuro dell’Olympique de Marseille, sia per quello dell’intero campionato francese“.

Sulla prossima stagione: “Adesso è il momento di prepararsi per la stagione 2025/26, con il pieno impegno e l’allineamento di tutto il management del club, determinato ad affrontare le entusiasmanti sfide che lo attendono, la prima delle quali è quella di affermare il club in Champions League a lungo termine, stagione dopo stagione. Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi desiderano ringraziare calorosamente tutti i sostenitori, i partner, i clienti, i dipendenti del club e tutti coloro che, con il loro impegno e supporto, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. Questa qualificazione alla Champions League è il risultato di un vero sforzo collettivo“.