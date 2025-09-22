Marsiglia, annullato il ritiro a Roma: il comunicato del club

Il Marsiglia non verrà più in Italia per la preparazione delle prossime partite: il comunicato ufficiale

Il Marsiglia ha annullato ufficialmente il ritiro in Italia, a Roma. Dietro le motivazioni della decisione, il rinvio della partita con il PSG e le condizioni metereologiche avverse.

Il comunicato del club: “Il ritiro a Roma è stato annullato. Mentre una delegazione del Marsiglia avrebbe dovuto recarsi questa mattina a Roma per un ritiro di allenamento che combinava allenamenti, workshop di gruppo e socializzazione, il rinvio della partita OM-PSG ha costretto l’Olympique de Marseille ad annullare definitivamente il viaggio.”

La nota prosegue: “Il gruppo avrebbe dovuto partire questa sera dopo la quinta giornata di Ligue 1, ma le condizioni meteorologiche sono ancora instabili e non c’è alcuna garanzia di poter viaggiare dopo la partita, per cui è stato deciso di annullare definitivamente questo ritiro di allenamento”.

La squadra di Roberto de Zerbi questa sera sarà impegnata per “Le Classique” contro i rivali del PSG.