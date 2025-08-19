Questo sito contribuisce all'audience di

Marsiglia, Rowe e Rabiot esclusi dalla prima squadra

Redazione 19 Agosto 2025

La decisione sarebbe arrivata in seguito alla lite dopo la sconfitta contro il Rennes

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha escluso Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dal giro della prima squadra.

Come riportato da RMC Sport, infatti, la decisione sarebbe arrivata dopo la sconfitta (1-0) contro il Rennes nella prima giornata di Ligue 1.

Nel dettaglio: l’ex centrocampista della Juventus e l’attaccante sarebbero stati protagonisti di una lite al termine della gara persa in campionato.

Rowe, come raccontato anche nei giorni scorsi, è seguito dal Bologna. Con i rossoblù che attendono una risposta da parte del giocatore.