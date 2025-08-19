Marsiglia, Rowe e Rabiot esclusi dalla prima squadra
La decisione sarebbe arrivata in seguito alla lite dopo la sconfitta contro il Rennes
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha escluso Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dal giro della prima squadra.
Come riportato da RMC Sport, infatti, la decisione sarebbe arrivata dopo la sconfitta (1-0) contro il Rennes nella prima giornata di Ligue 1.
Nel dettaglio: l’ex centrocampista della Juventus e l’attaccante sarebbero stati protagonisti di una lite al termine della gara persa in campionato.
Rowe, come raccontato anche nei giorni scorsi, è seguito dal Bologna. Con i rossoblù che attendono una risposta da parte del giocatore.